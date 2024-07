Organizace Greenpeace tento krok vítá, požaduje ale, aby byla CHKO vyhlášena dříve než v roce 2026.

Nikol Krejčová z Greenpeace ČR říká: "Jsme rádi, že Ministerstvo životního prostředí s vyhlašováním chráněné krajinné oblasti Krušné hory konečně začalo. Unikátní přírodu je nutné chránit, a to co nejdříve. Proto doufáme, že se vyhlášení podaří nejpozději do roka. Stále totiž hrozí, že to nejcennější bude zničeno ještě dříve, než CHKO vznikne. Jen státní podnik Lesy ČR plánuje v oblasti, kde má vzniknout CHKO, pokácet v nejbližší době přes 15 tisíc stromů. Vzácnou přírodu přitom musíme chránit, abychom přežili a abychom splnili mezinárodní závazky ochrany biodiverzity a přísné ochrany 10 % území EU do roku 2030.

Důležité proto je, aby byly dobře nastaveny zóny CHKO a cenné přírodní oblasti byly skutečně chráněny."

Lukáš Hrábek