„Rád bych, aby se povedlo do zdárného konce dotáhnout sázení stromů přátelství mezi národy, které začalo už před loni a v loňském roce bylo přerušeno covidovou epidemií,“ řekl Francouz, který na příští rok také chystá setkání příznivců historie II. sv. války a měst, která jsou zapojena do Nejdelší stopované, v německém Lengenfeldu.

Na své cestě se Laurent Guillet zastavil v Litvínově na radnici, kde dojednával sázení stromu. V začátku srpna by chtěl podobné jednání uskutečnit také na magistrátu v Mostě.

Nezapomněl navštívit kolegy historiky ze Severočeského leteckého archivu Most v expozici Mezinárodního památníku obětem II. sv. války v Mostě a na vrchu Šibeník památník spojeneckých náletů.

Laurent Guillet, rodák z francouzského Limerzelu v Bretani, v roce 2012 vymyslel a vytvořil evropskou naučnou stezku Nejdleší stopovaná, která je připomínkou nejen jeho prastrýce Josepha Santerre, který jako válečný zajatec v únoru 1945 zahynul v lágru č. 28 v Záluží u Mostu a jeho ostatky byly zpopelněny ve starém mostecké krematoriu, kde se dnes nachází Mezinárodní památník obětem II. sv. války. Trasa vede z Limerzelu do Sarrebourgu. Odtud do saského Mühlbergu a pokračuje do Bad Liebenwerdy. Následně do Hartmansdorfu, Lengelfeldu a do města Plauen. Předposlední z celkového počtu osmi zastávek, je v Litvínově a poslední v Mostě. Nejdelší stopovaná měří 2 200 kilometrů a Guillet ji v roce 2018 absolvoval pěšky. Šel 83 dní.

Karel Otto Novák - Severočeský letecký archiv Most