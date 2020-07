Léto a příjemné zážitky v mosteckém Funparku, areálu 3D bludiště a vyhlídkové věže, si můžete zpestřit soutěží. Město Most totiž vyhlásilo fotografickou soutěž pro všechny nadšené fotografy, amatéry i profesionály, o nejhezčí fotografie právě z Funparku.

Foťte Funpark a soutěžte. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Soutěž odstartovala v první červencový den, a potrvá až do konce prázdnin. Tak foťáky do ruky a do toho!

Jaká jsou pravidla soutěže? Pokud se chcete klání zúčastnit, je třeba, abyste na mailovou adresu listy@mesto-most.cz zaslali dvě fotografie (neposílejte více), jednu z rozhledny a druhou libovolnou z Funparku.