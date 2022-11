Autory výstavy jsou Jan Setvák, Markéta Soukupová, Martin Špoula, Olga Kubelková, Lenka Lovašová.

Autorský tým projektu se po dohodě s vedením OMGM rozhodl nad rámec celého projektu uspořádat fotografickou výstavu, která by představila to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900. V rámci projektu byly digitalizovány tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů, především z let 1860 až 1945, všechny byly opatřeny podrobnými popisy.

K nejstarším patří stereoskopické obrazy, ukazující svět kolem roku 1900. Ze dvojic snímků, pořízených speciálním fotoaparátem, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění, byly zhotoveny výřezy přibližující detailně soudobý život. Stovky stereoskopických kolorovaných diapozitivů byly původně součástí litvínovské mechanické Panoramy.

Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů, k nejznámějším patřili Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzneer, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen nebo B. Stolz. Mnozí z nich spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohatili tak jeho sbírku. Návštěvníci výstavy se tak mohou těšit na pestrou dobovou tématiku. V celých sériích byly zaznamenány regionální události – kuřavková katastrofa v Mostě (1895), stavba přehrady v Janově (1911-1914), výstavba elektrárny v Ervěnicích (1923-1926) či život v Hoře Svaté Kateřiny a okolí (1908-1918).

Výstava tak po více jak sto letech zpřístupňuje veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900.

Jitka Klímová - Oblastní muzeum a galerie v Mostě