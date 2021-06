FOTO: Začala výstava Návrat do starého Mostu

Čtenář reportér





To nejlepší z depozitáře výtvarného umění. To je podtitul výstavy Návrat do starého Mostu, která byla zahájena ve čtvrtek 10. června v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

V Oblastním muzeu a galerii začala výstava Návrat do starého Mostu. | Foto: Lucie Králíková