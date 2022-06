FOTO: Vzpomínáte, co se dělo, když do Mostu přijel pilot F1 David Coulthard

Věřte – nevěřte, ale už je to 22 let, co do Mostu přicestoval sám někdejší pilot F1 David Coutlhard. A byl to velký svátek. Už jenom skutečnost, že se tehdejší jezdec stáje West McLaren Mercedes na severu Čech objevil, byla pro motoristické fanoušky opravdová chuťovka. Po celou dobu pobytu ve městě pod hradem Hněvínem byl ostře sledovaný. Prohlédněte si fotogalerii.

Před 22 lety přijel navštívit mostecký závodní okruh jeho patron, pilot F1 David Coulthard. | Foto: Archiv Edvard D. Beneš