V Litvínově to opět žilo Oktoberfestem. Tradiční oslavu piva, jakou zažívají obyvatelé bavorského Mnichova, po přestávce zaviněné epidemií koronaviru, si mohli znovu dopřát účastníci Oktoberfestu 2021 v Litvínově na Osadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.