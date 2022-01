Kdyby známý režisér filmových kasovních trháků Alfred Hitchcock žil, určitě by jásal a neváhal by přijet natáčet novou verzi svého snímku Ptáci. Protože podobně, jako v jeho snímku z roku 1963, to u hladiny jezera vypadalo. Opravdu stačí jen trochu málo fantazie. Ostatně fotky jsou toho jasným důkazem.

Druhá návštěva nejen největší mostecké vodná plochy byla poklidnější, ovšem jen do okamžiku, kdy někdo z návštěvníků hodil do vody kousek rohlíku. To se potom strhla mela, do které se zapojilo hned několik ptačích druhů. Rvačka o kus rohlíku sice trvala jen chvíli, ale pro objektiv fotoaparátu to bylo opravdu něco.

Jezero Most je antropogenní vodní plocha. Vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu Ležáky a bylo pojmenováno k uctění památky královského města Most, které bylo zbouráno kvůli těžbě hnědého uhlí. Jezero má rozlohu 311 hektarů, délku 2,5 kilometru a šířku 1,5 kilometru. Hladina je v nadmořské výšce 199 m nad mořem. Maximální hloubka činí 71 metrů a při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m³. Jezero je přístupné veřejnosti od 12. září roku 2020.

Lucie Králíková

Děkujeme za zajímavý příspěvek. Naši čtenáři mohou své příspěvky do rubriky Čtenář reportér posílat buď přes formulář na webu Mosteckého deníku nebo ma e-mail mostecky@denik.cz.