Před pár lety zde vzniklo Informační turistické centrum, které je přímo u hráze. Od letošního léta tu je další novinka, a to Bistro u Henryho. To nabízí nejen něco k snědku, den před naší návštěvou například Flájského utopence, ale i párek v rohlíku, tortillu, obložený krajíc chleba nebo domácí zelňačku. Otevřeno je každý den, tedy od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin.

Jana Kratinová