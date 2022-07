Samotný závod se jel za krásného počasí. Nejrychlejší muž tréninku Goddard na pole position zaspal a do čela tak šel Frederico Careca ve výborně připraveném vozu Arrows týmu Hooker Racing v rakouských barvách. Vypadalo to, že asi jede snad ten nejlepší závod své kariéry. V osmdesátých letech sice slavil menší úspěchy ve F2 a F3000, jezdil i na předních místech Interserie, ale ten den v Mostě vysloveně dominoval.

Jeho tempo mohl držet jen dravý Goddard. Na začátku 7. kola však měla tato velkolepá a zajímavá podívaná na rychlé vozy nepěkné přerušení. Careca s Goddardem v závětří začali na cílové rovince dotahovat opozdilce Milavce. Předjížděcí manévr vyšel tak, že se před pomalý Milavcův Reynard - Audi na začátku retardéru dostal zprava pouze vedoucí Careca. Jenže… Vůz po jeho levici mu bral výhled na ostrůvek retardéru a Careca svůj vůz zatáhl příliš brzy doleva. Arrows vjel na obrubník, který se rázem změnil v odpalovací rampu. Aerodynamicky neovladatelný vůz ročníku výroby 1996 dostal vzduch zespodu a v rychlosti kolem 250 km/h se vznesl do vzduchu. Carecovou velkou smůlou bylo, že se monopost přetočil a první přistání absolvoval koly vzhůru. Při tom si jezdec pravděpodobně přivodil svá smrtelná zranění páteře. Arrows pak pokračoval v přemetech až do ochranné bariéry, od které byl katapultován ve vysokém oblouku zpět do štěrku kačírku. Záchranka přispěchala na místo nehody a lékař jezdce oživoval a sanita jej převezla do nemocnice.

Závod byl přerušen a nešťastný Careca hodnocen jako vítěz první části. K údivu přítomných se vozy seřadily opět na rovince a po úklidu dráhy byla odstartována zbývající část na 5 kol. Careca přijel do Mostu závodit, tak jako mnohokrát před tím. Bohužel, jeho zranění nebyla slučitelná se životem.

Frederico Careca, vlastním jménem Friedrich „Fritz“ Glatz, byl rodákem z Vídně. Závodil pod několika pseudonymy Pierre Chauvet a Frederico Careca a řadou dalších. Zahynul při nehodě s vozem Arrows Footwork FA17 Formule 1 14. července 2002 na okruhu Autodromu Most.

Jana Kratinová