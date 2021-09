FOTO: Tělocvikář z Kameňáku komentoval fotbal. Bavily i další hvězdy

Čtenář reportér





Zpěvák a muzikant Martin Maxa byl jednou z ústředních postav exhibičního fotbalového utkání mezi domácím All Stars Braňany a hostujícím Arabela Teamem, složeným z umělců a známých osobností. Někdejší tělocvikář z fimu Kameňák byl totiž komentátorem střetnutí, které se odehrálo v rámci odpoledne Společně do školy, při němž se děti z obce a okolí loučily s prázdninami. Podívejte se ve fotogalerii, co se v areálu fotbalového hřiště dělo.

Při akci Společně do školy na hřišti v obci Braňany se představila řada známých tváří. Hrál se i fotbalový zápas. | Foto: Lucie Králíková