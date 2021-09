Setkání se v letošním roce uskutečnilo už podvanácté. Vloni byla akce zrušena s ohledem na bezpečnost účastníků v souvislosti s koronavirovou pandemií i nejasnými podmínkami pro pořádání kulturních a společenských akcí. Letos už ale byla situace příznivější, proto se mohli kamarádi a spolupracovníci z Dolu Jan Šverma, jehož samostatná existence skončila před více než dvěma desítkami let, do Strupčic vypravit, aby si znovu popovídali, zavzpomínali, ale hlavně se pobavili. Nechyběla ani malá tombola a živá muzika v podobě kapely Stratos.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.