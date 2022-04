V šestnáctistovkách A1 zvítězil suverénně Jiří Mika na Citroenu Saxo, když druhý F.X. Fellner na VW Polo dostal dva okruhy. Protože se sešlo hodně přihlášených vozů do 1,3ltr., byla vyhlášená i kategorie A1.3, kde dominoval domácí jezdec Petr Zelenka se Suzuki Swift, před Thomasem Rothem z Německa na Lada 2105 a Steffenem Bitterlichem se stejným vozem. A2 do 2000ccm si zlato odvezl Jiří Zeman s Hondou CRX, když porazil Zbyňka Čurdu s Renaultem Clio i Pavla Zemana s Mazdou RX8. Tím výčet vítězů slabší skupiny končí a podíváme se na silnější auta.

Ve třílitrech A3 se nejlépe dařilo Olafu Haeusnerovi z Německa s BMW M3, který se po krátké pauze opět vrátil do Carboniacupu, za sebou zanechal Miroslava Peška ml. S BMW 330 a třetí dojel do cíle Dalibor Vopat při své premiéře s Audi A3. Třiapůllitry A4 svědčili vítěznému Martinu Tothovi s BMW M3 GTR, před Riccardo Müllerovi na VW Scirocco a Tomáši Zabloudilovi na dalším BMW M3. V A5 dojel sám Gerd Forster z Německa na BMW M3. Více upravené vozy a váhově nevyhovující mají svou klasifikaci. V A7 do 2000ccm zvítězil Radek Layer na Renaultu Clio, před Jiřím Sedlákem se Škodou 110RS. V A9 nad 3500ccm si pro zlatý pohár dojel Christian Arnold z Německa na KTM X-Bow GTX, před Janem Starým na Porsche 991 GT3 Cup a bronzový podest obsadil v této kategorii Pavel Sovička s Corvette Z06 GT. Skupina B jezdila jako první, tedy sériové cestovní vozy zahřívaly nový asfalt mostecké dráhy, někdy to skončilo i výletem do trávy, která po zimě ještě není v optimální kondici.

V B1 do 1600ccm dominoval nováček David Drugda se Suzuki Swift Sport, druhé místo obsadil Jiří Bárta s Citroenem a poslední bednu si vyvezl Jiří Zeman st. s Hondou CRX. Ve skupině B2 do 2000ccm zvítězil Miloš Merta na Subaru BRZ, před Michalem Zimmerem na Hondě Civic a třetím Liborem Šajnerem s Toyotou GT86. Ve třílitrech B3 nechal za svými zády všechny soupeře Ondřej Zahradníček s BMW M3, před Zdeňkem Čurdou na BMW 330ci a bronz odvezl z Mostu Martin Hanzl s Alfou Romeo. Třiapůllitry B4 se staly kořistí Radka Zimmera s Lotusem Exige, který porazil jak Ondřeje Friče s Lotusem Elise Cup, tak i třetího Petra Koutského s Mazdou RX5. V B5 nad 3500ccm velmi těsně zvítězil Josef Hrdlička na Porsche GT3 RS s náskokem pouhých 0,416s před druhým Stanislavem Šedivcem s Corvette ZR01 a Zdeňkem Šimoníkem na BMW. V B6 s Abarthy vyhrál Rado Obrtal, před dalším Slovákem Gabrielem Steinerem. Skupina C pro speciální vozy a prototypy patřila k méně obsazeným, ale k vidění byly opět velmi rychlé Performery, Pacemakery ale také Caterhamy, či Radical.

V C1 do 1400ccm ovládl závod Daniel Hentschel z Německa, před jednu chvíli dotírajícím Simonem Neidhartem ze Švýcarska a třetím Rakušanem Amesederem na konstrukcích Performer, nejlepší Pacemaker Svena Kahnta skončil na bramborové pozici. Speciály nad 1400ccm si podmanil Jürgen Kapeller z Rakouska s Radicalem SR3 RS, před svým krajanem Martinem Kehrerem s CAT Hayabusa a Jiřím Švecem se zajímavou konstrukcí Peugeot 207 Spider, tehdy populární v zemi galského kohouta. V C3 Caterhamech do 1600ccm odvezl zlatý pohár Jakub Kirchner, před Markem Bláhou a Markem Svačinkou, v těch silnějších nad 1600ccm dojel pouze Jakub Křeček, a tak pobral poháry sám. V C5 pro vozy KTM X-Bow opanoval čelo klasifikace Jan Mareček z RTR, před Miroslavem Šimonem z MR Racing.

Formulové vozy, neboli skupina D čítala pěkných pár vozů s pěknou zahraniční účastí, ale ani domácí jezdci se rozhodně neztratili. D2 do 1400ccm s automobilovým motorem patřila Ondřeji Fukovi s Tomisem 99-02 z Chabrmotorsport, před Hartmutem Heidickem na Tark Kavor a Kay Hähnerem s Estonií 21. Šestnáctistovkám D3 dominoval nováček Niklas Meisenzahl s Formel ADAC, který porazil v Mostě Franka Thalmanna s Estonií 25 i Jeanette Siegert na MT77. Do silnějších D4 přesídlil domácí Honza Rieger s Glorií C8F, když do D1 se nikdo jiný nepřihlásil, ale i tak kraloval nejen D4, ale celému poli formulových vozů. Na druhém místě v D4 mezi dvoulitry závod dokončil Bulhar Tsvetan Iliev z Chabrmotorsport na formuli Renault a bronz odvezl tentokráte Tim Rädlein z Německa s dalším Renaultem. Objevili se i další nováčci Henry Clausnitzer, Radek Kroupa i navrátilec na závodní dráhy Lubomír Škarda. V D5 nad 2000ccm vyhrál Martin Kuntze s Estonií 25, před Ralfem Bürgerem s F4. I v chladném a nepřívětivém počasí se bylo na co koukat, a dokonce do ochozů zamířilo pár zvědavých diváků. Doufejme, že nám zachováte přízeň i na další závody, které se tentokrát budou konat u Orechovej Potoni na Slovakiaringu 5.5., kam Vás srdečně zveme.

Vláďa Rožánek a Carboniacup Team 2022