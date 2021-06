Mnohatunový kolos sloužil k zakládání zeminy, za dobu svého provozu obhospodařil zhruba 230 milionů metrů krychlových materiálu.

„Byl vyroben v roce 1957, do provozu šel v následujícím roce, takže už byl poměrně historický stroj. Původně se sem vozila skrývka vlakem. Fungovalo to do konce loňského roku a zakladač ji zakládal. V letošním roce jsme zrušili jsme kolejovou dopravu, která to sem vozila, a v tu chvíli stroj už nebylo potřeba,“ řekl technický ředitel těžební společnosti Petr Procházka. V lomu pracovaly dva stroje tohoto typu, odstřeloval se ten starší.

Střelmistři nainstalovali výbušniny na ocelové pásnice, které vycházejí z nejvyššího bodu. Tím se pásnice přestřelily a oba výložníky spadly na zem. Zbytky zakladače budou rozebrány.

Další velkostroje, které bude Sev.en Energy v dohledné době likvidovat, pracují nebo pracovaly v sousedním lomu ČSA. Ten útlum těžby ovlivní nejdříve. S těžbou tu Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy končí mezi lety 2024 a 2025.

„Uhlí, jak všichni víme, končí. Přechod k jiným palivům ale musí proběhnout bezpečně a neohrozit české spotřebitele. Stále je polovina energie, kterou u nás spotřebujeme, vyrobena z fosilních paliv a spotřeba nijak neklesá. Zároveň už 300 tisíc českých domácností trpí energetickou chudobou. To jsou věci, které při změně energetiky musíme brát v úvahu,“ uvedla mluvčí těžebních společností Eva Maříková.



Lucie Králíková