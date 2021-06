FOTO: Před 16 lety slavili fotbalisté Mostu postup mezi elitu

Květen a červen roku 2005 má v historii mosteckého fotbalu své pevně zakotvené místo. V té době totiž hráči někdejšího FK SIAD Most vybojovali historický postup mezi českou fotbalovou elitu. V nejvyšší soutěži pak tým z města pod hradem Hněvínem působil do roku 2008. Podívejte se v naší fotogalerii, jak se v Mostě slavil postup do první ligy.

Před 16 lety slavili fotbalisté Mostu postup mezi elitu. | Foto: Archiv