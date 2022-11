Podle prvních zpráv došlo k výbuchu v prostorách nezavalených porubů první lávky, kde se hromadila výbušná atmosféra tak dlouho a v takovém objemu, až náhodně vzniklý zápar inicioval výbuch. Výbuch byl tak silný a náhlý, že se nikomu z osob nacházejících se v ohroženém prostoru nepodařilo uniknout. Většina z postižených byla otrávena zplodinami výbuchu, jenž jednak v okamžiku spotřeboval veškerý kyslík v ovzduší a spálil jej na velké množství jedovatého CO. Zbytek obětí nalezl svou smrt odmrštěním a nárazem na výstroj chodeb. Vše se odehrálo tak rychle, že ačkoliv se první zachránci na místo neštěstí dostavili už 15 minut po výbuchu, nenalezli již nikoho živého.

V den neštěstí pracovalo v revíru Mořic 56 havířů, z nichž se zachránili jen čtyři, a to jen díky tomu, že se v okamžiku výbuchu nacházeli značně vzdáleni od jeho epicentra. Z 52 usmrcených havířů bylo 38 stálými zaměstnanci Dolu Kohinoor, 7 německých válečných zajatců a 7 trestanců z nápravného zařízení v Libkovicích.

Pohřeb obětí se všemi poctami se konal dne 19. listopadu 1946 za účasti tehdejšího předsedy vlády K. Gottwalda, ministra průmyslu B. Laušmanna, ministra informací V. Kopeckého, ministra spravedlnosti Dr. Drtiny, předsedy ÚRO A. Zápotockého, tajemníka svazu zaměstnanců v hornictví Malíka, primátora města Prahy Dr. Vacka, armádního generála Bočka a pražského arcibiskupa Dr. Berana. Na hřbitově v Lomu u Mostu bylo pohřbeno 28 nešťastníků, tři byli převezeni do Libkovic, dva do Oseka a jeden do Horního Litvínova. Těla mrtvých horníků ze Slovenska byla převezena a pohřbena v rodných obcích v okrese Ružomberok. Ostatní oběti byly pohřbeny žehem v mosteckém krematoriu a urny s popelem předány jejich rodinám. Vdovám a sirotkům po zahynulých v počtu 93 byly závodní správou ihned poskytnuty mimořádné podpory a zároveň jim byly odevzdány došlé peněžní dary nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Na příkaz vlády úrazová pojišťovna urychleně zahájila likvidaci a výplatu záloh na důchody pro pozůstalé.

Na návrh právních zástupců úrazové pojišťovny projednal příčiny vzniku katastrofy Nejvyšší soud v Brně a rozsudek vynesený v roce 1949 vyloučil jakékoliv zavinění ze strany závodní správy. (jak)