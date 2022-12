FOTO: O historii finanční stráže v Krušných horách a povídalo ve Studiu3

Dnes v Evropě hranice pro obyčejné smrtelníky neexistují. Jsme v Evropě, v Šengenském prostoru, a můžeme si chodit ze státu do státu, přes hranici na sever a zase na jih. Prostě, jak se nám zachce. A je to tak dobře. Dlouhá desetiletí ale střežila státní hranice finanční stráž, finanzwacha. Tehdy to bylo něco přirozeného. Co to byla finanční stráž? Kdo to byli financi? Jak se sloužilo v Krušných horách? O tom v pondělí 12. prosince ve Studiu3 v Mostě vyprávěl Jaroslav Beneš.

O historii finanční stráže v Krušných horách a povídalo ve Studiu3. | Foto: SLA Most

„Osobně jsem velmi rád, že dnes už financi či celníci na hranici nejsou. Pojďme se však podívat do doby, kdy finanzwacha bděla nad hranicemi monarchie a později i naší svobodné republiky,“ řekl na úvod přednášky Beneš, který je členem Československé obce legionářské Jednoty v Mladé Boleslavi. V průběhu přednášky, která trvala lehce přes dvě hodiny, připomenul řadu příběhů, zejména ze státní hranice v Krušných horách. „Podívejme se třeba do roku 1902. Na kalendářích se psala neděle 9. března. Tu noc měli v prostoru obce Fláje společnou hraniční strážní službu naddozorce Josef Patzelt z oddělení finanční stráže z Horního Litvínova (tehdy německy Oberleutensdorf) a dozorce Johan Jírovec z oddělení v Horním Jiřetíně (Obergeorgenthal). Služba jim utíkala. Neděle již pomalu končila. Přiblížil se čas půlnoční. Až najednou. Stranou od Jiřího návrší (Georgshöhe) v dnešní Flájské oboře narazili na bandu pašeráků. Celkem čtyři postavy s batohy v potemnělém lese. Nočním tichem se ozvalo zvolání: „Halt! Finanzwache!“ A i v tomto případě zákon zvítězil. Podloudníci byli dostiženi. Všichni pocházeli z Horního Litvínova. V batozích se našlo celkem 6 330 kusů pašovaných zahraničních cigaret, velmi jemného provedení,“ vyprávěl Beneš. Ten se také věnoval celé historii finanční stráže od jejích začátků, až po komunisty nařízený konec v roce 1949. Severočeský letecký archiv Most