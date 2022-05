V plánu pak byla první květnová neděle jako náhradní termín při nepřízni počasí, ale letos to vyšlo! Žádný velký vítr se nekonal (natož pěkně z boku, jak je v Mostě zvykem), mraky pěkně vysoko, občas slunce, teplota příjemná…

Na úvodním dopoledním briefingu byl odsouhlasena možnost tréninkového letu s tím, že první Program – Free Known – byl zahájen pěkně po obědě, aby nejen závodníci, ale hlavně rozhodčí byli v psychické pohodě. V podvečer pak byla odlétána první tajná sestava. A na sobotu zbyla odlétat druhá tajná sestava, spočítat výsledky a zjistit, kdo vyhrál Mostecký pohár 2022.

V kategorii Sportsman vyhrál sám se sebou Karel Vobořil. Nijak se nemusel honit a snažit, když bylo jasné, jak to dopadne, ale to by ho asi nebavilo. Létal naplno.

V kategorii Intermediate jsme mohli pozorovat výkony hned pěti soutěžících. První se umístil Václav Zedníček, který podal nejstabilnější výkon. Druhé místo náleží Janu Sobotkovi, který se čerstvě přeškolil na SU-29 a má s ním dosud malé zkušenosti. Takže druhé místo je skvělý výsledek. Další pánové v pořadí Theodor Hučko, Petr Handlík a Luděk Prda rozhodčím ukázali, že všechny prvky nemusí být nutně hodnoceny a trénovali jejich pozornost, zda Hard Zero správně poznají.

Piloti v kategorii Advanced létali tři. Pro Petra Jonáše a Lukáše Pařízka to byla premiéra na novém stroji a zaznamenali úspěch. Na výkonech bylo poznat, že to ještě není „ono“, ale i tak obsadili první a druhé místo. Startovní Advanced pole uzavřel Jaromír Čihák.

Je veliká škoda, že kategorie Sportsman měla historicky nejmenší obsazení. Mostecký pohár byl před lety vymyšlen jako první soutěž v sezóně. Spíše přátelské setkání po zimní přestávce s bodovaným tréninkem a takové rozcvičení na další závodní klání. Na pohodu. Tak proč toho nevyužít?

Ale optimismus nás neopouští. Těšíme se na další rok s hojnější účastí ve všech kategoriích. Musíme zapracovat na větší informovanosti. A jedna zajímavost na konec. V pátek se stalo, že každý pilot měl na závodech k dispozici své vlastní letadlo! Krásná práce!



Organizační tým

Contest Director: Miroslav Červenka

Contest Chief Judge: Jan Rozlivka

Scoring Director: Martin Stránský

Flight Director: Václav Pecka

Judges: Jan Rozlivka, David Kaftan, Karel Kuthan

Judges Assistants: Radka Rozlivková, Alena Kaftanová, Miroslav Červenka, Lucie Pešková

Aeroklub Most