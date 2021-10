Mostecký deník se byl na místě podívat a zaznamenal všechny výtluky na této silnici v obou směrech. Úsek má na výjezdu z Korozluk dopravní značení, ovšem na začátku sjezdu směrem k obci Korozluky je značka převrácena do příkopu. Němými svědky pak jsou plastové okrasné disky kol, kterých je v příkopech poměrně velké množství.

Za řidiče, kterým stav komunikace není lhostejný, jsem se rozhodl požádat o pomoc Mostecký deník. Pokud to bude ve vašich silách, zajeďte se na místo podívat.

Ráno, ještě za tmy, jsem několikrát do výtluků zajel a musel jsem zajistit opravu geometrie kol svého vozu. Osobní vozy mezi výtluky kličkují. Žádal jsem o informaci, zda je ŘSD o stavu úseku silnice obeznámeno a zda plánuje alespoň lokální opravu nejvíce postižených míst komunikace. Bez odezvy.

Dobrý den, denně dojíždím do Bělušic po silnici č. 15 z Mostu směrem na Skršín. Ve stoupání u obce Korozluky v pravém pruhu se vytvořily od nákladních vozů výtluky, které ohrožují bezpečnost silničního provozu. Podívejte se ve fotogalerii, jak to na tomto úsek vypadá.

