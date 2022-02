Tibor Červeňák se narodil roku 1977 v Hranicích na Moravě. Od dětských let navštěvoval ateliér medailéra a sochaře Mikoláše Rutkovského, rádcem mu byli výtvarník a pedagog Zdeněk Smejkal či malíř Jaroslav Štěpán. Vyučil se malířem – lakýrníkem a krátce studoval dálkově obor malíř – restaurátor ve Valašském Meziříčí. Přes veškerá úskalí, která ho provázela již od dětství, se držel své touhy po malování, a vedle existenčního zajištění sebe a své rodiny šel za svým snem. Od konce 90. let začal vystavovat pod pseudonymem Valerio Ivtodagas a byl členem Unie olomouckých výtvarníků. V roce 2004 se přestěhoval do Belfastu ve Velké Británii, kde vystřídal různá povolání. Tam také navázal pětiletou spolupráci s galeristou Michaelem Flanaganem.

V roce 2009 začal, již pod vlastním jménem, vystavovat a prodávat své obrazy do soukromých sbírek. V témže roce se objevují obrazy Tibora Červeňáka ve filmu Paint (režie Ryan Tohill). V roce 2011 vrcholí jeho činnost samostatnou výstavou v New Yorku, kterou zahajuje zpěvačka a instrumentalistka Iva Bittová. V letech 2009 – 12 se vedle umělecké činnosti věnuje kickboxu, což se promítá i do jeho experimentální tvorby pod názvem Boxing Painting. Stejně jako v Belfastu také v Cardiffu, kde přesídlil v roce 2012, si přivydělává jako taxikář. V letech 2012 – 15 studoval na Bath School of Art and Design v Bath Spa University. Ve studiu pokračoval v Londýně na Chelsea College of Arts, kde získává v roce 2016 magisterský titul. Do českých výstavních síní a galerií se vrátil v roce 2019 a v současné době žije a tvoří v Praze.

Obrazy Tibora Červeňáka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách, veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice. Například díla z jeho finální výstavy závěrečného roku bakalářského studia odkoupila Bath Spa University. Vystavoval také v Royal West of England Academy v anglickém městě Bristol. Zde za obraz MY Monet získal hlavní cenu za nejlepší obraz malovaný kombinovanou technikou.

Své obrazy vystavoval v galeriích nejen evropských měst (Praha, Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn, Bristol, Belfast), ale také v New Yorku. V roce 2019 se s velkou výstavou Koně a ženy vrátil do svých rodných Hranic do Muzejní galerie Synagoga. V českých výstavních síních a galeriích ve spolupráci se ZaZa Galerií vystavuje doposud.

Radana Zapletalová