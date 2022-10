Skupina cestovních a GT vozů startovala ve dvou oddělených jízdách, zájem o start v Mostě tentokrát byl enormní. Mělnický Jiří Mika si na Citroenu Saxo dojel pro vítězství v A1 do 1600ccm a porazil Miroslava Peška s Fordem Fiesta a Švýcara Von Ah na VW Golf I. Do 1300ccm si v rozdělené klasifikaci dojel pro zlato Petr Zelenka se Suzuki Swift, druhý skončil Elvis Stamm a třetí Michelle Morgenstern s vozy Lada. Ve dvoulitrech se objevil nový jezdec Jan Rypl s vozem BMW 320i, ale také nový vůz Gustava Niedelského, a to Honda Civic TypeR, se kterou dojel v A2 pátý. Vítězství si odvezl Pavel Zeman s Mazdou RX8, stříbrný pohár bral Jiří Zeman s Hondou CRX a bronz patřil Mirkovi Pribulovi na Renaultu Clio.

Ve skupině A7 více upravených dvoulitrů bohužel zaúřadovala velká úmrtnost aut a do cíle dorazil jen Radek Layer na Renaultu Clio. Nedojel ani Chabr, ani Bažata.

Ve druhé jízdě ve skupině A3 do 3 000 ccm si cílem projel vítězně Olaf Haeusner, před dalšími německými kolegy na autech BMW M3, a to Uwe Schäferem a Maikem Kralikem. Celkem v této skupině projelo cílem deset vozů a z českých jezdců pak na čtvrtém místě dojel Tomáš Zabloudil, před Miroslavem Látrem s BMW 130i.

Ve tři a půllitrech zajel nejlépe Ricardo Müller s VW Scirocco R-Cup, před Martinem Tóthem s BMW M3 GTR a Nicklasem Wittebornem s Audi TT. V A5 nad 3500ccm dominoval Rakušan Wolfgang Luber na Ferrari Challenge, když jeho soupeř Gerd Forster své BMW bohužel rozbil. Lotus Elise pak s jezdcem Krejsou zvítězil mezi více upravenými vozy do 3 500 ccm A8.

Skupina A9 i tentokrát přivítala v Mostě atraktivní skupinu vozů, k vidění bylo Lamborghini EVO, Corvette Z06, KTX GTX, nebo Porsche GT3 týmu GT Sports Technology. Cílem v posledním letošním klání projel jako vítěz ToMi s KTM GTX, před jezdcem GT Sport Technology Neffem a Christianem Arnoldem s dalším GTX. Boleslav Waszek pak následoval s Lamborghini EVO.

Skupina B patřící sériovým vozům přivítala v 1 600 ccm B1 vítěze Davida Drugdu se Suzuki Swift Sport, který tentokrát porazil druhého Jiřího Zemana staršího s Hondou CRX. V nejobsazenějších dvoulitrech B2 si vítězství zasloužil Miloš Merta na Subaru BRZ, před Liborem Šajnerem na Toyotě GT86 a Michalem Zimmerem na Hondě Civic. Ve třílitrech skupiny B3 dominoval na trati v Mostě Ondřej Zahradníček s vozem BMW M3, za ním dojeli Milan Zubatý s Fordem Fiesta a Lukáš Liebzeit s Alfou Romeo. V B4 do 3500ccm upaloval nejrychleji svým soupeřům Radek Zimmer s Lotusem Exige, před Petrem Koutským s Mazdou MX5 a navrátilcem na okruhy Silvestrem Ulmannem s Nissanem 350Z.

V B5 nad 3 500 ccm si vyjel zlato Zdeněk Šimoník s BMW, před druhým Pavlem Sovičkou s Lotusem Exige, další navrátilec Jiří Skula bohužel s Corvette ZR01 nedojel. V B6 pro Abarthy vítězí Rado Obrtal ze Slovenska. Skupina C patří prototypům, Caterhamům a speciálním vozům KTM X-Bow. Mezi vítěze v C1 do 1 400 ccm se zařadil v Mostě Daniel Hentschel z Německa na Performeru, před Rakušany Markusem Amesederem a Markusem Hoferem, nováčkem na pátém místě byl Klaus Danninger. Velkou placku PRC Audi Turbo přivezl do Mostu Němec Peter Kormann, ale cíl bohužel neviděl. Vítězem zde byl nový prototyp Funyo SP05 EVO Jiřího Švece z Kolína a stříbrný pohár obdržel Rakušan Jürgen Kapeller s Radicalem SR3 RS.

Mezi slabšími vozy Caterham si pro vítězství v C3 dojel Jakub Kirchner, před Italem Simone Agliettim. Marek Bláha cíl neviděl. V C4 vyhrál v Mostě Jakub Křeček, před Martinem Křečkem a bronzový pohár převzal Tomáš Voldřich. C5 pro vozy KTM X-Bow měl za vítěze Miroslava Šimona, na druhém místě skončil Jan Mareček a třetí podest patřil Petru Koukolovi.

Formulová skupina D čítala před startem velmi pěkné pole různých konstrukcí. V D1 do 1 400 ccm vítězí Němec Martin Walther, před stájovým kolegou Markusem Dietzem, oba na formuli BMW. Skupina D2 měla v Mostě za vítěze Hartmuta Heidickeho s konstrukcí Tark Kavor, před Detlefem Schulzem z Německa na Estonii 21 a daším německým jezdcem Alfredem Zygarem s ZAGK 13/8. Mezi šestnáctistovkami tentokrát zvítězil v D3 Nils Holger Wilms z Německa s Melkusem 90, před Berndem Weberem s Estonií 25 a bronz si odvezl Nicklas Meisenzahl s formel ADAC.

Deseti vozy obsazenou skupinu D4 si s přehledem osvojil Jan Wagenknecht z týmu SBM Motorsport s formulí Renault 2.0, druhé místo v nabité konkurenci odváží Honza Rieger s vozem Gloria C8F a bronzový stupínek obsadil Lubomír Škarda s dalším vozem Renault. Startoval zde i Belgičan Philip Daniels, nebo nová závodnice Melánie Klausová z HKC. Skupinu D5 nad 2000ccm vyhrál Václav Šafář s konstrukcí F4, když za jeho zády skončili Němec Frank Thalmann i jeho krajan Ralf Gläser na stejných vozech F4. Nováček Jakub Karas dojel pátý.

Velmi podařený závěr sezony na domácím autodromu v Mostě pod názvem F-Drive Racing Day má Carboniacup už za sebou a vy se teď můžete těšit na výsledky celé sezony a slavnostní vyhlášení vítězů, tedy galavečer, který včas oznámíme.

Vláďa Rožánek - Carboniacup team 2022