FOTO: Klub česko–německého partnerství se vydal na Lovoš

V sobotu se vydali členové Klubu česko–německého partnerství/Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft na klubový výlet na Lovoš, který zorganizovala Lucie Zikmundová. Děkujeme, Lucie, byl to krásný výlet do Českého středohoří, který začal srazem na mosteckém nádraží a zavedl nás do Lovosic Švestkovou dráhou.

Klub česko – německého partnerství/Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft se vydal na výlet na Lovoš. | Foto: Karel Kašák