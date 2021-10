Z vítězství se nakonec radovali členové mužstva Sokola Horní Jiřetín. Druhou příčku obsadil FK Litvínov I, třetí FK Teplice. Čtvrtý byl celek SFK Meziboří, pátý tým Čechie Litvínov. Šestou příčku obsadil FK Baník Most a pořadí uzavřel FK Litvínov II.

Z každého týmu převzal drobný dárek nejstarší hráč. Z vítězného Horního Jiřetína to byl Petr Lenc, z FK Litvínov I to byl Zdeněk Uhlíř, z FK Teplice Jaroslav Melichar. Z Meziboří Václav Materna, z Čechie Litvínov Zdeněk Bárta, z FK Litvínov II Jiří Kubík a z Baníku Most Luboš Antala, který ve svých 75 letech byl zároveň nejstarším hráčem celého turnaje.

Konečné pořadí: 1. Sokol Horní Jiřetín, 2. FK Litvínov I, 3. FK Teplice, 4. SFK Meziboří, 5. Čechie Litvínov, 6. FK Baník Most, 7. FK Litvínov II. (luk)