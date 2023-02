Zde můžete vložením hlasovacího lístku do schránky zvolit nejhezčí česno. Soutěž vyhlásila společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en, aby zkrášlila úly umístěné ve výrobních areálech skupiny a na rekultivovaných plochách v okolí svých lomů a včelám usnadnila návrat z cesty za potravou.

FOTO: Díky šikovným dětem trefí včely na rekultivacích lépe domů

V litvínovské knihovně je možné hlasovat do 27. února. V březnu, a to do 6. do 31. se výstava a hlasování přesunou do Městské knihovny v Mostě. (pim)