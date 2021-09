Síť čerpacích stanic Benzina připravila pro své zákazníky a milovníky motoristického sportu jedinečnou příležitost. V srpnu odstartovalo dvouměsíční výstavní turné, během kterého se v osmi městech České republiky představí závodní monopost týmu Formule 1 Alfa Romeo Racing ORLEN. Ten se na konci minulého týdne přesunul z Prahy do Záluží u Litvínova, kde je vystaven až do čtvrtka 9. září na čerpací stanici před chemičkou.

Fanoušci obdivují monopost F1. Jeho turné bude pokračovat z Litvínova do Hradce Králové. | Foto: Lucie Králíková

Fanoušci, a nebylo jich od pátku 3. září, kdy byl monopost na benzínce vystaven, dostali možnost spatřit zblízka skutečný závodní monopost Formule 1, přesně takový, kterým jezdili jezdci Alfa Romeo Racing ORLEN Kimi Raikkönen a Robert Kubica. Z Litvínova se monopost přesune do Hradce Králové, kde bude vystaven od 10. do 16. září. Do Česka dorazil přímo z turné po Polsku. Následně bude pokračovat do Německa a poté se vrátí do Polska.