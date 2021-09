Koncertní dění se teď z Louček přesouvá do hudebního klubu Attic Litvínov. Hudební příznivci se tak mohou těšit na Jakuba Děkana + ATMO music, Trautenberk, J.A.R., Pekaře, Wohnout, Monkey Business, AC/CZ – AC/DC revival a Pokáče.

Jako předkapela se představila formace Trocha klidu ze Šumperku, hrající pop – rock. Poté to na pódiu, jak je jejím dobrým zvykem, parádě rozjela Ewa Farna. Je známo, že rodačka z Třince, interpretuje své písně v češtině a polštině. Má dva sourozence, bratra Adama a sestru Magdalénu. Provdala se za kytaristu své doprovodné kapely Martina Chobota a mají spolu syna Artura.

Ewa Farna to rozjela při posledním koncertu sezony na Loučkách. | Foto: Dominik Síbr

