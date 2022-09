Adaptace legendárního protiválečného nadžánrového románu Kurta Vonneguta snímaná kamerou Miroslava Ondříčka je podle slov filmových kritiků neuvěřitelně myšlenkově konzistentní a kromě jiného jde o film, který se dá počítat mezi dvacítku nejlepších válečných filmů vůbec. Film se točil nejen v troskách starého Mostu, ale také v nedaleké zbourané obci Slatinice. Tady byla natáčena scéna procházejícího průvodu amerických válečných zajatců. Aniž by to tušili, zahrálo si ve filmu i několik bývalých obyvatel obce, kteří se přišli podívat na to, co se zde zrovna natáčí. V jedné scéně se mihne i zdejší kočí s párem koní a vozem.