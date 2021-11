FOTO: Do pátku je v lomském kulturáku výstava o historii města

Výstavu historických fotografií, dokumentů i trojrozměrných předmětů, které připomínají výročí 680 let od první zmínky o městě, najdete v kulturním domě v Lomu. Výstava, kterou najdete na sále místního kulturního domu, trvá už jen do pátku 19. listopadu. Otevřeno je čtvrtek a pátek od 13 do 17 hodin.

Do pátku je v lomském kulturáku výstava o historii města. | Foto: Jana Kratinová