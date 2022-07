„Jedná se o části havarovaného čtyřmotorového bombardéru B – 17 Flying Fortress, který byl sestřelen a havaroval 19. dubna 1945 nedaleko obce Kalek na Chomutovsku. Fragmenty z německého letounu Junkers Ju – 86, který se zřítil u Nového Města na Teplicku a části motoru německé stíhačky Focke Wulf Fw 190,“ říká předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák, který se stará o chod expozice. Historikové přivezli exponáty, které jim dlouhodobě zapůjčil soukromý badatel Svatopluk Vyvážil, nedávno ze zrušeného muzea na Červeném Hrádku.

Dalším novým exponátem je vyznamenání Francouzský kříž 1939, který do památníku věnoval nadšenec pro historii II. Světové války z Lounska Jaroslav Tošner. „Máme v úmyslu, všechny nové věci co nejdříve zakomponovat do scénáře expozice,“ uzavřel Novák. (luk)