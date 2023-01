Jenže! To není to jediné k chlubení. My se totiž chlubíme návratem a premiérou naší Majdy Španělové, která si z původní přípravy inscenace Saturnin odskočila přivést na svět jednoho malýho chlapíka a teď, téměř po dvou letech, do hry naskočila, jako by ji nikdy zkoušet nepřestala. Majda hraje zas, raduje se DS KLAS!