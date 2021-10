Krušnohorské město Hora Svaté Kateřiny navázalo na covidem přerušenou tradici a uskutečnilo v obřadní síni městského úřadu „obnovené“ slavnostní Vítání občánků, spojené se zápisem nového občánka do pamětní knihy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.