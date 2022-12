Páťáci ze třídy paní učitelky Mileny Holé z 1. ZŠ Most chtějí pomoci včelám na rekultivacích u lomu Vršany vrátit se domů. Děti barevně odlišily dřevěné vletové otvory, tzv. česna, do jednotlivých úlů.

Děti z 1.ZŠ v Mostě myslí na včely. Malovaly jim česla. | Foto: Jana Kratinová

Byly první, kteří se do výzvy společnosti Rekultivace přihlásily a nepomalované destičky si vyzvedly. Do soutěže se přihlásila celkem dvacítka škol. Nejlepší česla vybere porota a děti odmění exkurzí. Chov včel je součástí obnovy krajiny u Mostu. Med slouží jako dárek při prezentaci energetické skupiny Sev.en Energy. (jak)