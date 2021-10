Herní turnaj DeskOFFky zcela zaplnil podkroví Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Milovníci her si tu mohli vyzkoušet to nejnovější z českého herního trhu. Pokud jste na DeskOFFkách byli, prohlédněte si naší fotogalerii, jestli se v ní nenajdete.

DeskOFFky ovládly nejvyšší patro mosteckého muzea. | Foto: Jana Kratinová

Jednalo se o největší deskoherní akci na Mostecku. Druhý ročník akce plné deskových her organizované Rotaract clubem Most byl zajímavý a hlavně pyšnil se výbornou návštěvností. Stejně jako v loňském roce nabídl zábavu pro skalní fanoušky i pro rodiny. Účastníkům určitě udělaly radost hry od předních českých vydavatelů, doprovodný program v podobě miniturnajů a soutěž O titul šampiona deskových her. Na své si zkrátka po celý sobotní den přišli jak malí, tak i velcí.