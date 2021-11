Ahoj Moste! Díky moc! Na zdravje! Tyto věty použil frontman kapely Cheap Wine při středečním koncertu v mosteckém Studiu3, které poměrně slušně zaplněné muzikantům nadšeně tleskalo. Prohlédněte si naší fotogalerii.

Francouzská kapela Cheap Wine zahrála v Mostě a byla skvělá. | Foto: Lucie Králíková

Kapela Cheap Wine je pětičlenná parta francouzských muzikantů z města Clermont, zpívající anglicky. Hraje hard & heavy psyche epic blues. Už tomu bude skoro 10 let, co tahle banda otřásá a obrací každý klub, kam vkročí. Psychedelická příchuť jejich riffů je nasáklá kapelami ve stylu The Doors, Led Zeppelin, Ten Years After, Black Sabbath a dalších. Ostatně v Mostě to ve středu zcela jednoznačně potvrdila. (luk)