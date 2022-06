FOTO: Autorské čtení žáků 8. ZŠ Most v kavárně The Most Café

Čtenář reportér Čtenář

V úterý 7. června proběhl 1. ročník netradiční, ale velmi zajímavé akce, autorského čtení žáků 8. základní školy Most. V příjemném prostředí kavárny The Most Cafe se sešlo nemalé publikum, aby podpořilo vystoupení sedmi mladých autorek: Lady Bublové, Karolíny Svobodové, Markéty Schreiberové, Jennifer Holubové, Nely Vimmerové, Liliany Makuňové a Lucie Pelikánové. Jako předskokan přečetl svůj text také ředitel školy Roman Ziegler.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Autorské čtení žáků 8. ZŠ Most v kavárně The Most Café. | Foto: 8. ZŠ Most