Turnaj probíhal ve Středisku volného času v Mostě od pátečních 9 hodin do stejného času v sobotu ráno. Prvních šest hodin byl na programu šprtcový turnaj jednotlivců ČP Expres. Ten poté vystřídal šprtec dvojic. Od 16,30 do 18,30 hodin přišel řada na air hockey a následně do 20 hodin došlo i na táhlový hokej Chemoplast. Následně obstaral tečku až do rána opět šprtec.

Zajímavostí je, že svou účastí turnaj ozdobila úřadující mistryně Evropy Valentina Grimmová nebo i to, že táhlový a air hockey měly stejného vítěze – Lukáše Doležala. Ten je v obou disciplínách stabilní českou jedničkou a rovněž aktuálním mistrem Evropy.

Když hráči čekali na své kolo, mohli využít volná stanoviště a zahrát si kteroukoliv ze soutěžních i nesoutěžních disciplín. K dispozici byly mimo výše zmíněných druhů stolního hokeje rovněž táhlový hokej Luč a tyčový stolní fotbal spolu se stolním fotbalem Tipp-Kick.

„Dařilo se především domácím účastníkům, kteří ovšem měli také nejsilnější zastoupení. Odměňovali jsme jako vždy první tři, kteří si s sebou domů odnesli poháry. Kromě toho jsme ocenili také děti, aby měly nějakou motivaci. Zvláštností stolního hokeje totiž je, že se v turnaji potkávají všechny věkové kategorie současně, syn tak může narazit na otce nebo vnuk na dědečka,“ vysvětlil Jakub Hasil.

Výsledky 24 hodin stolního hokeje Most – šprtec muži: Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most); šprtec ženy: Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most); šprtec žáci: Lukáš Bušo (SVČ Most); air hockey: Lukáš Doležal (Black Sharks Most); táhlový hokej Chemoplast: Lukáš Doležal (Black Sharks Most).

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace České unie sportu