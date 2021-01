Na jaře vyhlásila Fotbalová škola Litvínov soutěž pro své hráče v nožičkách. „Jelikož je stále zakázáno trénovat, tak je načase vyhlásit druhou soutěž. Nebude však jednorázová, ale bude trvat podstatně déle,“ píše FŠ Litvínov na sociální síti.

Fotbalová škola vyhlásila opět soutěž. | Foto: FŠ Litvínov

O co půjde? V soutěži půjde o sbírání bodů za jakoukoliv aktivitu. Posilování, výlet, lyžování, kolo, fotbálek, slalom na kole, běh do schodů, překážkový běh, pozadu, klidně i sáňkování, a podobně. Za každý den může každý jednotlivec získat 3 až 4 body. Co je třeba k získání bodů?