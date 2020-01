V úterý 7. ledna se v hale Koldům uskutečnil již tradiční sportovní den pro mateřské školy z Litvínova a okolí.

Sportovní dopoledne litvínovských mateřinek | Foto: FŠ Litvínov

Ten se skládá z fotbalového turnaje a sportovních disciplín, které připravují trenéři fotbalové školy. V naší krásné hale se sešlo 11 mateřských škol a 150 sportujících dětí! Fotbalový turnaj se hrál na dvou hřištích a nasazení bylo příkladné. Kdo zrovna neměl své utkání mohl si vybrat z 16 sportovních disciplín. Vybavení haly umožnilo dětem pořádně se vyřádit, a protože na začátku turnaje dostaly děti povolení od organizátorů turnaje, že mohou trošku zlobit byly k vidění jenom rozzářené dětské tvářičky. Největší zájem byl o seskok z výšky do molitanové žíněnky a o míčové dovednosti. Každý si mohl vybrat, na co měl chuť a to se dětem velice líbilo.