Zkamenělé rostliny a stromy z lomu Vršany se stanou součástí nové paleontologické expozice Národního muzea. V rámci spolupráce s těžební společností Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy si exponáty, které horníci našli při těžbě uhlí v povrchovém lomu, odvezli odborníci z Národního muzea k vědeckému zkoumání i představení veřejnosti.

Fosilie z lomu Vršany se stanou součástí nové expozice Národního muzea. | Foto: Sev.en Energy

Spolupráce Národního muzea a Vršanské uhelné trvá už několik let. Vědci z Národního muzea si odvezli výběr z exponátů, které horníci střádali řadu měsíců. „Nejlepší, co jsme si mohli vybrat, jsou fosilizované kmeny z původních rašelinišť. Jedná se o různé typy stromů, přednostně o tisovce. Většinou jsou odhadovaného stáří dvacet osm miliónů let. Nyní budeme s exponáty pracovat. Rozhodně tu jsou zajímavé struktury, které jsme ještě neviděli. Je to i pro nás něco nového,“ těší se z nových přírůstků sbírky vedoucí oddělení paleontologie Národního muzea Jiří Kvaček.