Takto se sama charakterizuje: „Autentická písničkářka - co žiju zpívám, co zpívám žiju. Doprovází mne kapela & Kdo Jsme My - Pavel Tilšar (djemba, basa,zpěv) a Martin Penič (flétny, saxofony, zpěv). Host Kvinty jsem nejspíš i díky tomu, že jsme se s Petrem Elmanem (znám ho jako Vampa) kdysi dávno setkali na čundru. Bude to už asi tak 25 let,“ říká s nezbytným úsměvem písničkářka.