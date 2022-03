Filmová soutěž O nejlepší propagační video Most Film aneb Frrr do Mostu!

Město Most vyhlašuje soutěž o nejlepší propagační video o Mostě s názvem Most Film aneb Frrr do Mostu! Hledá se o pozvánka, která by nalákala kamaráda či přátele k návštěvě města. | Foto: Archiv Deníku