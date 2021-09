Točit se bude česko – italský koprodukční snímek Terezín v samotném Terezíně a v okolí. Natáčení bude probíhat ve dnech 13. září – 2. října. Zájemci, kteří chtějí zkusit štěstí, se mohou hlásit na e-mailovou adresu komparz@robinfilm.cz. Do předmětu zprávy je potřeba uvést Lázně Terezín. Jako přílohu je potřeba do e-mailu přidat fotografii, základní míry a telefonní kontakt. Filmaři komparzistům slibují honorář 1 200 korun na den. Další informace lze získat také na telefonním čísle 774 602 260. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.