Přípravy maratonu zpravidla průběžně probíhají již od ledna a přičteme-li k tomu fakt, že v každém stále sídlí obava, zda-li se zase něco „nezvrtne“, tak můžeme i sami sobě držet palce.

Příprava závodů je „živý organismus“ a detaily se řeší za pochodu. Tím spíš to bude platit v rámci letošního 19. ročníku. Proto všem zájemcům doporučujeme sledovat informace na webu KL Sportu a na Facebooku.

Aby toho nebylo málo, tak sám o sobě bude letošní ročník plný novinek. Český maratonský pohár Škoda Auto Český pohár XCM dostává novou podobu. Hlavní organizace se svěřila Nova Cupu a Extrém Bike Most se pojede jako jeho partnerský závod, což znamená, že kdo jezdí Nova Cup, může získat body i v Mostě. A to ještě stále není vše, velké změny všechny čekají i v kategoriích. Mezinárodní cyklistická federace UCI posunula věk pro kategorii Masters z dosavadních 30 na 35 let. Jelikož je mostecký maraton i nadále zařazen do Českého poháru XCM, který se řídí pravidly UCI, posouvají se o 5 let všechny veteránské kategorie. Zdánlivě nepatrná změna může zaskočit hlavně ty, kteří se těšili, že přestupují do kategorie čtyřicátníků či padesátníků.

Starty:

9.00 – děti do 4 let

10.00 – Extrém Bike A (72 km) a B (56 km)

10.10 – Super minibike

10.30 – Minibike 6 km

10.40 – Extrém Bike C (35 km)

Stanislav Pecho