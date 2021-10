Jedná se o rámcově přesný model (s několika odchylkami), zhotovený zřejmě po paměti či podle fotografie. Korpus je zhotoven ze dřeva a kovové části modelu jsou převážně z mosazi, hliníku a železa. Některé detaily se bohužel nedochovaly, přesto jde o velmi cennou ukázku lodního modelářství období první republiky. Řada prvků byla dílensky opracována, proto nelze vyloučit, že tvůrce modelu pracoval ve strojírenském či zámečnickém provozu. Ošetření a příprava exponátu: Lucie Marková. Přijďte se podívat do recepce muzea!

Nejslavnější torpédovkou této třídy je člun SM Tb 11 proslulý vzpourou námořníků, k níž došlo v říjnu 1917. Tehdy se česko-chorvatská posádka vzbouřila, člun unesla a pak s ním přeplula Jaderské moře do italské Ancony, kde se vzdala italskému námořnictvu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.