Už při své premiéře v Mostě v roce 2020 přinesl závod novodobých formulí nový rekord tratě. Zasloužil se o něj Rakušan Bernd Herndlhofer s monopostem Arrows A22, když nejrychlejší kolo zvládl v čase 1:22,981 minuty. O bezmála tři vteřiny tak překonal stávající maximum Němce Stefana Mückeho ve voze Mercedes C-Klasse DTM z roku 2009.

Letos by se diváci měli dočkat dalšího zlepšení dosažené mety. „Startovní pole série MAXX Formula by totiž mělo být výrazně početnější než loni. Z testování v roce 2018 na našem okruhu navíc víme, že s těmito speciály lze dosáhnout ještě výrazně rychlejšího času. Dokázal to právě při zmíněných testech nizozemský jezdec Klaas Zwart. V monopostu Jaguar R5, s nímž jezdil mistrovství světa F1 Australan Mark Weber, zajel fantastický čas okolo 1:15 minuty na jedno kolo. Platné jsou ale jen časy dosažené v regulérním závodě, takže si musíme počkat do srpna,“ potvrdil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.

V sérii má želízko v ohni i Česká republika, kterou jako jediná zástupkyně něžného pohlaví ve startovním poli reprezentuje Veronika Jaksch. V loňském roce přijela do Mostu s formulí Dallare GP2. Vedle již jmenovaných vysokoobjemových speciálů budou k vidění další nádherné silné stroje, například Super Aguri SA-06, F1 Sauber C29 nebo SuperLeague Formula.

V letošní sezoně by měli jezdci série MAXX Formula absolvovat pět víkendů se dvěma závody v každém z nich. Sezonu zahájí 6. června ve Francii na okruhu Paula Ricarda. Poté se týmy přesunou 8. srpna do nizozemského Assenu. Z Mostu, kde se formule představí na konci srpna, pokračuje série 24. září v italské Monze. Sezonu zakončí 22. října dva závody v Barceloně ve Španělsku.

Závodní víkend Czech Truck Prix by měl zpestřit i bohatý doprovodný program pro diváky. Vstupenky opravňují ke vstupu na divácký svah, tribuny i do paddocku autodromu. „Bude otevřená servisní zóna, zájemci si tak mohou prohlédnout zázemí závodních týmů. Nenechají si jistě ujít autogramiádu jezdců nebo pit walk, tedy promenádu mezi závodními vozy těsně před startem. K dispozici bude i motokárová dráha v areálu polygonu. Je v sousedství dopravního hřiště, kde soustředíme atrakce pro naše nejmenší návštěvníky. Na děti zde čekají také soutěže o nejen sladké ceny. Chybět nemohou pochopitelně stánky s občerstvením, suvenýry a fanouškovskými předměty,“ vyjmenoval Krafek.

Jan Foukal - Autodrom Most