S lítostí vám oznamujeme, že Escape Most, který je tu přes 5 let již, i přes veškerou snahu, znovu neotevře.

Escape Most už neotevře. | Foto: Escape Most

Momentálně pracujeme na jiných projektech, které jsou v tuto chvíli na prvním místě a nebylo by od nás fér nadále provozovat escape, jelikož by se do toho nedávalo 100% úsilí.