Tváří turnaje je Mikael „Panči“ Pančák, zakladatel a hlavní trenér mezinárodního projektu Panci International Hockey School pro setkávání hráčů a trenérů z Evropy, Asie a Ameriky. S hokejem začínal v Litvínově až v osmnácti ještě jako žena. Coby hráčka a trenérka má tři tituly mistrů světa v in-line hokeji v letech 2008, 2010 a 2015, tým stále trénuje. Má šest českých titulů v ženském hokeji (4× Litvínov, 2× Slavia). Působil v Salzburgu, Luganu, Meranu i v hokejové škole Jaromíra Jágra. Od roku 2018 pracoval v Číně. V současné době se vrátil domů a stal se hlavním trenérem dětí a mládeže HC Litvínov. Zkušený trenér má před sebou hlavní cíl. Přivést děti zpět ke sportu, vštípit jim disciplínu, lásku ke hře, vášeň, která ke každému sportu patří a hlavně spojit tréninky i soutěže se zábavou. Jinak se podle Pančiho děti u sportu udržet nedají. „Sev.en Hockey Cup je určen pro ročníky 2012 a 2013, což je ideální právě pro ty, které potřebujeme přivést ke sportu. Starší ročníky už mají své soutěže, ale pro nejmenší je podobný turnaj ideální příležitostí. Ukážou, co už se naučili, často vůbec poprvé mají možnost se předvést před diváky a okusit atmosféru opravdového turnaje. Sport pro ně dostane nový rozměr,“ říká o turnaji Mikael Pančák.

Letošní ročník turnaje pro nejmenší hokejisty je stále ještě určen pro hokejové kluby, které Sev.en Energy podporuje. V příštích letech by se ale mohl stát tradiční sportovní akcí a rozšířit se i o účastníky nejen z České republiky. „O turnaje pro nejmenší hokejisty je mezi kluby velký zájem. Jsem přesvědčený, že pokud by se Sev.en Hockey Cup otevřel i pro ostatní, o nové účastníky nebude nouze. Na mě osobně se obrací trenéři domácích i zahraničních mládežnických hokejových oddílů a po organizaci turnaje volají. V příštím roce může být základna Sev.en Hockey Cupu mezinárodní,“ míní Mikael Pančák.

„Děti měly vzhledem k pandemii na dlouhou dobu kolektivní sporty zakázány. Letošní ročník Sev.en Hockey Cup jsme proto zaměřili na nejmenší sportovce. Symbolicky chceme vrátit děti ke sportu. Tuto myšlenku podporuje také tvář celého turnaje Mikael Pančák, který spolu s námi energii do dětského sportu dodává. Věříme, že už žádné další ročníky pandemie neohrozí a už v příštím roce se ke čtyřem klubům, se kterými

jsme tradici Sev.en Hockey Cupu založili, připojí i další domácí i zahraniční,“ řekla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy.

Sev.en Hockey Cup 2021 zahajuje 27. listopadu na hokejovém stadionu v Litvínově. HC Litvínov podporují Vršanská uhelná a Severní energetická. Pokračování na ledových plochách ostatních třech účastníků turnaje se protáhne až do příštího roku. Pokud turnaj nepřeruší omezení související s pandemií covid-19, je následující turnaj naplánován na 23. ledna 2022 v Pardubicích. HC Dynamo Pardubice podporuje Elektrárna Chvaletice. Ve Zlíně budou PSG Berani Zlín hostit ostatní tři kluby 26. února 2022. Zlínské Berany podporuje Teplárna Zlín. Třetí ročník Sev.en Hockey Cup se završí 12. března 2022 na ledě HC Rytíři Kladno, které podporuje Teplárna Kladno.

