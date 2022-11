Myšlenka podpořit sportující děti a natrvalo jim vštípit lásku k pohybu a sportu stála u zrodu Sev.en Hockey Cupu, soutěže pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí skupina Sev.en Energy: konkrétně HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. „Podporovat děti při sportu nám dává smysl. A pokud je to navíc spojené se zábavou jako tento turnaj, je to ideální. Ve všech regionech, kde naše skupina působí, podporujeme především volnočasové aktivity mládeže,“ uvedl prezident a CEO skupiny Luboš Pavlas.

Letošní ročník bude patřit sportovcům ze šestých tříd. „První ročník odehráli starší žáci, ten loňský naopak ti nejmladší. Šesté ročníky jsou s turnajem tak trochu na řadě. Proto jsme se s pořadateli z ostatních třech klubů a samozřejmě s donátorem turnaje dohodli, že tentokrát uspořádáme turnaj šesťáků. Kluci v této kategorii už hrají pěkný rychlý hokej a turnajem výrazně podpoříme jejich radost ze hry a zájem o sport,“ říká předseda HC Litvínov Kamil Havelka.

Na první kolo turnaje na Zimní stadion Ivana Hlinky můžete přijít fandit 12. listopadu v 10.15 hodin, kdy bude turnaj slavnostně zahájen.

Letošní ročník turnaje pro nejmenší hokejisty je stále ještě určen pro hokejové kluby, které Sev.en Energy podporuje. V příštích letech by se ale mohl stát tradiční sportovní akcí a rozšířit se i o účastníky nejen z České republiky. „Chystáme turnaj, na který chceme pozvat i kluby ze zahraničí. Stále by to byl Sev.en Hockey Cup, jen ke čtyřem klubům, které ho hrají dnes, přibudou další. O turnaje pro mládežnické kategorie je veliký zájem a díky štědré podpoře Sev.en Energy si můžeme dovolit tyto akce pro děti pořádat,“ doplnil Kamil Havelka.

HC Litvínov podporují Vršanská uhelná a Severní energetická. Pokračování na ledových plochách ostatních třech účastníků turnaje se protáhne až do příštího roku. HC Dynamo Pardubice podporuje Elektrárna Chvaletice. Zlínské Berany podporuje Teplárna Zlín. HC Rytíři Kladno podporuje Teplárna Kladno.

Eva Maříková – manažerka komunikace Sev.en Energy