Z nádrže vylovili zaměstnanci Elektrárny Počerady a místní rybáři z Rybářského spolku Postoloprty kromě štik a kaprů také líny, okouny a podoustve. „Množství a velikost ryb vylovených při čištění nádrže svědčí o tom, že se nám daří udržet stabilní kvalitu vody, kterou z elektrárny vracíme do krajiny. Kvalitu vody samozřejmě během roku pravidelně kontrolujeme odběrem a testováním vzorků, stejně tak kontinuálním monitoringem vybraných parametrů. Na rybách jsme si ale rádi ověřili, že naše odpadní vody jsou v takové kvalitě, která odpovídá ideálním podmínkám pro život vodních organismů,“ uvedl Jaroslav Kučera, vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady.

Do čisticí a vyrovnávací nádrže se ryby natáhnou z Počeradského potoka. Láká je teplota vody, která je tu vyšší i v zimním období. „Kapry jsme do nádrže před čtyřmi lety vysadili. Ostatní druhy ryb se do nádrže dostanou samy. Do vyčištěné nádrže ryby opět vysadíme. Zvolíme takové druhy, které mají různé přístupy ke shánění potravy a tím nám pomůžou s čištěním vody,“ vysvětlil vodohospodář Daniel Banik. Většina ryb z vyrovnávací nádrže počeradské elektrárny skončila ve volné přírodě. „Vrátili jsme ryby do okolních nádrží a potoků,“ doplnil Daniel Banik. Bez nasazení bratrů Daniela a Filipa Banikových a nadšení dalších zaměstnanců Elektrárny Počerady a místních rybářů by se ryby při čištění nádrže nepodařilo zachovat a vypustit do přírody.

Čisticí a vyrovnávací nádrž byla vybudována v roce 1994 jako soubor opatření ke snížení znečištění vypouštěných odpadních vod. Nečistoty se usazují na dně nádrže, odkud se jednou za čtyři roky odstraňují. Při posledním čištění bylo z nádrže vyvezeno 1 500 m3 sedimentu. Na čištění nádrže dohlíželo Povodí Ohře, které celou akci povolilo. Ročně nádrží protečou čtyři miliony kubíků vody, které se vlévají do Počeradského potoka. Elektrárna Počerady tak významně ovlivňuje kvalitu a množství vody v potoce. Vyrovnávací nádrž i část potoka, kde do něj voda z elektrárny vtéká, se staly cenným biotopem. V zimě tu přezimují ptáci, zalétají sem čáp černý, volavky, kormoráni i rackové. Není vzácností zahlédnout u nádrže také ledňáčka.

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi a je součástí skupiny Sev.en Energy od 31. 12. 2020. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům, které plynou ze zpřísněných emisních limitů BAT, které začnou platit v průběhu roku 2021.

Eva Maříková - manažerka komunikace Sev.En Energy