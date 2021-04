Certifikáty poskytovatele služeb ostrovního provozu se obnovují každých pět let. Během několika dnů byla provedena série testů před certifikační autoritou. „Jedná se o poměrně náročnou zkoušku, která je ale pro zařízení poskytující ostrovní provoz nezbytná. Ve všech testech naše zařízení obstálo a certifikát jsme obhájili,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch. Několikadenní testy vyvrcholily konečnou zkouškou, při které tři z pěti bloků elektrárny omezily výkon z 200 MW až na pouhých 8 MW potřebných pro pokrytí spotřeby vlastní technologie.

„Naráz jsme odstavili všechny tři bloky, které jsou napojeny na stejnou vývodovou linku do přenosové soustavy. O devadesát minut později byly už opět v provozu. Závěrečnou zkouškou prošly bez problémů. Při předchozích testech byly prováděny simulace změny frekvence v přenosové soustavě, a to jak k simulaci náhlých prudkých výkyvů, tak i plynulé změny frekvence,“ popsal průběh testů vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady Pavel Tyrpekl. Pro blok 6, který prochází jako první kompletní modernizací, obnoví elektrárna potřebnou certifikaci po ukončení všech prací a následném uvedení do provozu.

Elektrárny, které jsou schopny služeb ostrovního provozu, jsou pro přenosovou soustavu nezbytné zejména ve chvílích, kdy dochází k výkyvům frekvence. Hrozící blackout odvrátily ostrovní elektrárny naposledy 8. ledna letošního roku, kdy došlo ke krizové situaci z důvodu poklesu frekvence ve vnější rozvodné síti na 49,75 Hz, který byl způsoben problémy evropské energetické sítě. Elektrárna Počerady náleží k systémovým zdrojům, které jsou v případě blackoutu po atomových elektrárnách druhé na řadě pro přednostní spuštění.

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi a je součástí skupiny Sev.en Energy od 31. 12. 2020. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům plynoucím ze zpřísněných emisních limitů BAT, které začnou platit v průběhu roku 2021.

Eva Maříková – manažerka komunikace Sev.En Energy